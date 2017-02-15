В "Газпроме" рассказали, сколько газа поставили на оккупированный Донбасс

Российский газовый монополист «Газпром» в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличил поставки природного газа на временно оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса на 41% - до 2,39 млрд куб. м.

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Такой вывод можно сделать из отчетов «Газпрома» за 2015 и 2016 годы и данных Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

Так, согласно отчету «Газпрома», за 2016 год поставки российского газа в Украину составили 2,39 млрд куб. м, тогда как, исходя их отчета «Газпрома» за 2015 год и данных «Нафтогаза Украины», объем поставок на неконтролируемые территории Украины в 2015 году составил 1,7 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, с ноября 2015 года «Нафтогаз Украины» прекратил закупки газа у «Газпрома» и перешел на импортные поставки из стран Европейского Союза.

Еще до этого, 20 февраля 2015 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала поставлять газ на Донбасс «на основании обращения газовых структур «непризнанных республик».

26 июня 2015 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что долг "Нафтогаза" за поставки газа в объеме 704 млн кубометров на оккупированный Донбасс составил 212 млн долл.

В середине мая 2016 года в «Нафтогазе», в ответ на новое заявление российской компании, сообщили, что украинский госхолдинг не принимал топливо от «Газпрома» на пунктах входа в украинскую газотранспортную систему, находящихся на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Это заявление было сделано в ответ на требования «Газпрома» заплатить 0,67 млрд долл. за газ, якобы поставленный потребителям Донецкой и Луганской областей в период с февраля 2015 года по апрель 2016 года.