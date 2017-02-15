У Ахметова рассказали, на сколько им хватит запасов угля для ТЭС в условиях блокады

Запасов дефицитного угля антрацитовой группы на складах теплоэлектростанций частного энергетического холдинга ДТЭК, акционером которого является бизнесмен Ринат Ахметов, хватит на 3-4 недели работы. Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в пресс-службе подразделения компании "ДТЭК Энерго", которое объединяет сектор добычи, обогащения и сжигания угля на ТЭС.

"При отсутствии поставок угля антрацитовой группы и текущем режиме работы, запасов угля хватит на 3-4 недели", - сообщили в пресс-службе, добавив, что по состоянию на 15 февраля 2017 года запасы угля марок "А" (антрацит) и "Т" (тощие) составляют 521 тысячу тонн.

Согласно сообщению, на сегодня у ДТЭК нет подписанных контрактов на поставку антрацита из-за границы, поскольку импорт топлива, по данным компании, на сегодня является убыточным.

"Цена угля в тарифе ТЭС, согласно действующей методики НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг), определена на уровне 1730 гривень за тонну. Цена самой дешевой импортной поставки антрацитового угля на данный момент оценивается в размере около 3000 гривень за тонну. При поставке импортного угля на ТЭС, генерирующие компании будут нести ущерб в размере 1270 гривень за тонну", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется из временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. По данным компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", существующие запаса антрацита (842 тысячи тонн по 12 февраля) можно использовать на протяжении 40 дней.

После этого остро встал вопрос возможного импорта дефицитного антрацита. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, отказ от поставок дефицитного угля антрацитовой группы и полный переход на импортные поставки приведет к росту цены на уголь на 30-40%. Он также отмечал, что Украина может покупать подходящий для работы украинских ТЭС уголь только у Австралии, ЮАР и Китая.

По данным энергогенерирующей компании "Донбассэнерго", на сегодня цена импортного угля может достигать 2600-2800 гривень за тонну, в то время как ныне действующая формула "Роттердам +" покрывает лишь цену на уровне 1730 гривень за тонну. Несмотря на это, в компании сообщили о намерении изучить возможности импорта, поскольку их Славянская ТЭС в результате блокады поставок антрацита из АТО была вынуждена перейти на аварийный режим работы с низким уровнем генерации.

В тоже время, по мнению эксперта в сфере энергетике Андрея Геруса, генерирующие компании могут сбалансировать убыточные покупки импортного антрацита за счет сверхприбылей, которые они получают на реализации угля марки "Г" (газовые), ценообразование которого, также осуществляется по формуле "Роттердам +".

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.