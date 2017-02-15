Гройсман пригрозил увольнением чиновнику, заявившем о возможном повышении цен на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил увольнением всем чиновникам, которые заявили о возможном повышении цены газа для населения на 40%, сообщили в пресс-службе правительства.

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По словам премьера, никакого роста цен на природный газ не будет.

«Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Ранее коммерческий директор Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко отмечал, что цена на природный газ для населения может вырасти с 1 апреля 2017 года на 40% по сравнению с нынешним значением в 6,8 грн за куб. м при условии, что государство не будет регулировать значение этой цены решениями Кабинета министров, а ценообразование будет происходить под влиянием рыночных факторов.

Витренко также отмечал, что скачка цен удастся избежать в том случае, если государство оставит за собой контроль над ценообразованием, однако это условие должен одобрить ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд.

При этом Витренко подчеркивал, что важным фактором для ценообразования на газ является решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту закупки газа. Решение арбитража должно быть принято в первой половине 2017 года.

Если арбитраж удовлетворит украинские исковые требования к «Газпрому», газ будет импортироваться по формуле «хаб минус», и оптовая цена топлива для потребностей населения снизится в два раза по сравнению с текущей ценой.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива.

Именно по такой цене газ по всей стране облгазы продают газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был обозначен до 1 апреля 2017 года.