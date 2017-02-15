Антрацит с оккупированного Донбасса в три раза дешевле, чем по формуле "Роттердам+" – эксперт

Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил эксперт в энергетической сфере, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Андрей Герус.

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«Средняя цена по формуле «Роттердам+» за 2016 год - 1800 грн за тонну. Проблема в том, что реальная текущая цена этого угля из ОРДЛО (временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей – УНИАН) 600-800 грн», - написал эксперт.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По словам председателя НКРЕКП Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По данным НКРЕКП, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка» не сняло проблему диверсификации поставок этого топлива в Украину.

14 февраля Герус заявил, что тепловая генерация, большая часть которой принадлежит энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн благодаря включению в тариф на электроэнергию стоимости угля по упомянутой формуле, продолжая поставлять уголь из зоны АТО. Также Герус ранее заявлял о том, что формула окупает уголь по цене 1800 грн за тонну, тогда как ДТЭК добывает топливо в Днепропетровской области по себестоимости 800-900 грн за тонну.