Генпрокуратура проверит НКРЭКУ из-за формулы ценообразования "Роттердам+"

Генеральная прокуратура проведет доследственную проверку деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и разработки этим органом формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам +". Об этом во время пресс-конференции, посвященной итогам работы Генпрокуратуры в 2016 году, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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"Я как генпрокурор дал поручение провести проверку формирования тарифов с так называемым "Роттердамом+" в Национальной комиссии регулирования энергетики", - сказал Луценко, добавив, что комиссия должна не только устанавливать алгоритмы расчетов тарифов, но также и проверять их выполнение.

"При всем независимом статусе НКРЭКУ, они не являются независимыми от невыполнения своих прямых обязательств", - подчеркнул генпрокурор.

"Я должен установить, действительно ли уголь в Украине покупается по формуле "Роттердам +". По предыдущим разъяснениям руководителей Кабмина – нет, поскольку эта формула предусматривает цену на уголь 5 с лишним тысяч гривень за тонну, а сейчас за него платят по решению НКРЭКУ около 1,5 тысячи гривень за тонну", - сказал Луценко.

Также, по его словам, к данной проверке следует подключить Антимонопольный комитет Украины.

"Павлоградуголь" (подразделение частного энергохолдинга ДТЭК – УНИАН) является абсолютным монополистом на рынке антрацита в Украине. Установление их тарифов должно проходить через специальную процедуру, установленную конкурентным законодательством", - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цены, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно требовал разобраться с целесообразностью использования этой формулы. В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.

14 февраля бывший член НКРЭКУ Андрей Герус заявил, что тепловая генерация, большая часть которой принадлежит энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн благодаря включению в тариф на электроэнергию стоимости угля по упомянутой формуле, продолжая поставлять уголь из зоны АТО. В этот же день премьер-министр Владимир Гройсман назвал фейком попытки навязать украинцам мысль о том, что Украина закупает уголь по так называемой формуле "Роттердам плюс".