Кабмин ввел режим чрезвычайного положения на рынке электроэнергии

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

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"Мы будем делать все, и сейчас вводим эти меры, для того чтобы не допустить или минимизировать любые отключения… Мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для граждан Украины. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях и мы будем заранее об этом информировать. Сейчас вопрос так не стоит", - сказал после принятия решения премьер-министр Владимир Гройсман.