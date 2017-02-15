Кабмин ввел режим чрезвычайного положения на рынке электроэнергии

17:43, 15 февраля 2017
Энергетика
11372
обновлено

Премьер-министр пообещал принять меры, чтобы минимизировать любые негативные последствия для граждан Украины.

REUTERS

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны. 

Читайте такжеЗапасов угля в режиме чрезвычайного положения хватит на 40 дней - "Укрэнерго"

"Мы будем делать все, и сейчас вводим эти меры, для того чтобы не допустить или минимизировать любые отключения… Мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для граждан Украины. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях и мы будем заранее об этом информировать. Сейчас вопрос так не стоит", - сказал после принятия решения премьер-министр Владимир Гройсман.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter