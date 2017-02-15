Поставки угля должны быть разблокированы максимально быстро – Гройсман

Поставки дефицитного угля антрацитовой группы из зоны АТО, которые ранее были заблокированы воинами АТО и некоторыми народными депутатами, должны быть разблокированы максимально быстро. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте такжеЗапасов угля в режиме чрезвычайного положения хватит на 40 дней - "Укрэнерго"

"Я призываю всех тех, которые блокируют, разблокировать только поставки угля", - сказал премьер-министр.

Также он сообщил, что такая блокада может привести к отключениям электроэнергии и подачи тепла.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

В конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется из временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. По данным компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", существующий запас антрацита (842 тысячи тонн на 12 февраля) можно использовать на протяжении 40 дней.