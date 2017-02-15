Чрезвычайное положение в энергетике: Гройсман назвал блокаду поставок угля из зоны АТО преступлением

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я считаю, что блокада сегодня – это преступление, именно по части угля… Блокада приведет к остановке металлургических предприятий в стране. В металлургическом комплексе работает 300 тысяч человек… Иначе как подрыв экономики это назвать невозможно», - сказал премьер.

Также, по словам Гройсмана, компетенция поставок угля из зоны АТО – это ответственность не только правительства, но и органов национальной безопасности, поэтому для решения вопроса блокирования поставок угля должен быть подключён Совет национальной безопасности и обороны.

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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

«Мы будем делать все, и сейчас вводим эти меры, для того чтобы не допустить или минимизировать любые отключения… Мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для граждан Украины. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях и мы будем заранее об этом информировать. Сейчас вопрос так не стоит», - сказал после принятия распоряжения премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщил УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения этой проблемы Украина закупала топливо в Южно-Африканской Республике.

На сегодняшний день на захваченной боевиками территории антрацит добывают только шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются. 25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.

После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии. В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик также отмечал, что блокада может привести к дефициту угля и, как следствие, к веерным отключениям по всей стране.