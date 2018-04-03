Вовка бояться - в лес не ходить

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в конце января 2017 года утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения электроустановок мощностью от 160 кВт до 5000 кВт к электрическим сетям на уровне от 3 тыс. грн до 9,4 тыс. грн за 1 кВт в зависимости от энергопоставляющей компании.

В НКРЭКУ уверены, что это решение обеспечит устойчивое функционирование рынка услуг по присоединению электроустановок к сетям и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business.

По словам главы регулятора Дмитрия Вовка, принятие данного решения связано с тем, что, согласно законодательству, урегулированными являются только вопросы подключения электроустановок мощностью до 160 кВт (стандартное присоединение). «Все подключения мощностью выше сталкивались с трудностями на уровне облэнерго, поскольку не было нормативного документа, который позволял бы заранее определить стоимость данного присоединения, возникали споры по техническим условиям, о стоимости техусловий, о сроках», - отметил Вовк.

Действительно, сроки присоединения растягивались, а стоимость определялась на основании договорных отношений между заказчиком и энергокомпанией, что создавало условия для коррупции. Да вот только игроки рынка, для которых в сущности комиссия приняла данное решение, совершенно ему не обрадовались, напротив - обрушились на регулятора с критикой, к которой подключились профильные ассоциации, народные депутаты, в том числе главы ряда парламентских комитетов.

Бизнес против

К нестандартным присоединениям относятся небольшие солнечные и ветровые электростанции, многоквартирные жилые дома, крупные промышленные производства, складские помещения и др.

Стоит отметить, что в 2016 году установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Украине увеличилась в 4 раза, или на 120 МВт, по сравнению с 2015 годом, что свидетельствует о выходе отрасли из затяжного кризиса.

Поэтому первыми тревогу забили представители «зеленой» энергетики. Так, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Алексей Оржель 31 января на заседании НКРЭКУ заявил, что решение комиссии приведет к повышению стоимости присоединения солнечных и ветряных электростанций до 6 раз, что лишит проекты инвестиционной привлекательности и может спровоцировать остановку развития данной отрасли в Украине.

Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков поддержал коллегу, добавив, что после принятия данного решения тариф на присоединение в стоимости проекта составит от 30% до 50%. «Если мы хотим развивать «зеленую» энергетику, то в мире существует схема, сколько идет средств на присоединение - 5% или 10% от стоимости проекта… Ни одна инвесткомпания не придет в Украину и не будет по таким тарифам работать», - подчеркнул Конеченков.

Между тем, Вовк поддал сомнению данные, озвученные представителями профильных ассоциаций.

«Средняя ставка по Украине составляет 6 тыс. грн – это немного более 200 долл. на 1 кВт мощности… На комитетах в 2015 году при рассмотрении обоснованного размера тарифа анализировалась стоимость строительства возобновляемых источников энергии, которая колебалась от 1000 евро за 1 кВт до 1,5 тыс. евро за 1 кВт», - сказал Вовк.

Энергетики же уведомили главу регулятора, что стоимость строительства возобновляемой генерации ежегодно снижается на 10-20%, и сейчас составляет в Украине 750 – 800 долл. за 1 кВт для солнечной энергетики.

Отреагировала на происходящее и Биоэнергетическая ассоциация Украины, обратившись к президенту с просьбой пересмотреть тарифы на присоединение в сторону их существенного уменьшения. По мнению ассоциации, плата за нестандартное присоединение электроустановок к электрическим сетям должна быть одинаковой для всех облэнерго Украины и не превышать уровень 1500 грн за 1 кВт.

В письме ассоциации указывается, что ряд стран ЕС полностью освобождают производителей электроэнергии из возобновляемых источников от платы за присоединение. В частности, присоединение к электросетям для альтернативной энергетики в Австрии, Дании и Германии является бесплатным. Такая же норма действует и в Польше для производителей мощностью менее 5 МВт.

Обеспокоенность новыми тарифами от НКРЭКУ выразили и представители строительной отрасли. «Мы получаем капитальную нагрузку на строительный рынок, а в конечном итоге на потребителя, который будет переплачивать от 600 и более 1000 грн за 1 кв. м. Необходимо задуматься, насколько это повышение обоснованно и что оно за собой повлечет в ближайшие недели. Возможно, инвестор откажется от планов вложить средства в объекты в 2017 году и в последующие годы, вероятно, многие компании будут просто отказываться от строительства. Это решение приведёт к серьезным последствиям для строительного рынка», - сказал на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании «Центр технических решений-групп» Виктор Лещинский.

По его словам, данным решением комиссия повысила тариф на нестандартное подключение в 6 раз, а в некоторых случаях и в 20 раз.

Лещинский отметил, что повышение стоимости присоединения повлечет за собой также рост цен на потребительские товары, так как при строительстве, реконструкции или модернизации промышленных объектов бизнес будет вынужден закладывать данный тариф в себестоимость продукции.

Кроме этого, по мнению исполнительного директора Конфедерации строителей Украины Виталия Грусевича, данное решение может привести к созданию новой коррупционной схемы, когда недобросовестный застройщик, чтобы не платить высокий тариф по нестандартному подключению, станет занижать потребление дома.

«Недобросовестные застройщики при определении напряжения электричества будут использовать коэффициенты такие, чтобы показать, что каждая квартира потребляет только 200 Ватт, и будут об этом договариваться при заключении договора на присоединение. То есть, будет новая коррупционная составляющая, которую все монополисты введут, – это 100%», - сказал Грусевич, добавив, что в будущем это может привести к авариям в домах. «Хорошо, когда будет выбивать центральный автомат в распределительном узле, а плохо, когда будут гореть провода в доме», - подчеркнул он.

В то же время, глава НКРЭКУ опубликовал на своей странице в Facebook таблицу, как изменилась бы стоимость присоединения для шести объектов недвижимости, если бы расчет проводился по новой методике.

Например, по его данными, стоимость присоединения жилищного комплекса в Новых Петровцах (Киевская область) обошлась заказчику в 10,6 тыс. грн за 1кВт мощности, тогда как после принятия данного постановления стоимость снизилась бы до 5,6 тыс. грн за 1кВт.

Неправильная формула

Эксперты отмечают, что желание комиссии урегулировать сферу нестандартного присоединения является правильным, однако применяемая формула расчета вызывает вопросы.

Так, по мнению экс-члена НКРЭКУ Андрея Геруса, главный вопрос - к прозрачности оценки активов облэнерго, исходя из которой рассчитывается стоимость присоединения. Формула расчета состоит из двух основных частей: числитель – стоимость замещения активов облэнерго, знаменатель – номинальная мощность задействованных трансформаторов.

«Например, «Днепрооблэнерго» в 2012 году на приватизации продали за 1,2 млрд грн, потом в 2015 году его переоценили в 6,2 млрд грн, но вышло все равно мало, и Фонд госимущества поменял методологию оценки и с 6,2 млрд грн переоценил в 13,4 млрд грн. То есть, просто на бумаге его стоимость так резко возросла, но у него ничего не изменилось, все, что работало, и дальше работает. И эти 13,4 млрд грн теперь попадают в числитель, чтобы рассчитать удельную стоимость подключения. Поэтому главный вопрос – это оценка», – сказал эксперт.

Из-за этого, по его мнению, утвержденная методика препятствует развитию экономически депрессивных регионов страны.

«Вышло так, что в Днепре и Киеве низкая стоимость подключения, а в депрессивных областях – высокая. Эта формула так рассчитывает, потому что и Киев, и Днепр имеют загруженные мощности, так как города живут и активно работают, а в депрессивных регионах много производств закрылось и много мощностей просто не задействованы и не нужны – это уже металлолом. Но по данной методике их переоценили как действующие и они попали в формулу расчета стоимости. Получился перекос, когда в депрессивных регионах надо стимулировать производство, но там подключение стоит дорого, а в Киеве, который перегружен с точки зрения мощностей, подключение будет стоить дешевле. То есть полностью неправильная философия», – сказал Герус.

Глава УАВЭ Алексей Оржель обратил внимание на то, что дифференцированные ставки по присоединению от 3 до 9 тыс. грн за 1 кВт установлены только для 11 облэнерго, тогда как для 29 электропередающих компаний учитывается среднее значение – 6 тыс. грн за 1 кВт. «Если у нас ставка присоединения колеблется от 3 до 9 тыс. грн, как можно для целого ряда облэнерго принять среднее значение? Это означает, что мы одним недоплачиваем или другим переплачиваем», - отметил он.

Последняя капля

Данное постановление - далеко не первое скандальное решение действующего состава нацкомиссии. Так, в апреле прошлого года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь, так называемая формула «Роттердам плюс».

Тогда в НКРЭКУ обещали, что эта методика расчета устранит ручное регулирование цен и обеспечит независимость от поставок из зоны АТО.

Но когда ветераны АТО заблокировали железнодорожное сообщение с оккупированной территорией, то мы в полной мере смогли оценить, как формула «Роттердам плюс» обеспечила независимость от поставок донбасского угля. Отечественные энергокомпании получили все финансовые возможности закупать уголь из ЮАР или США, однако вагоны с углем продолжают идти из зоны АТО по значительно меньшей цене, чем та, которую мы оплачиваем в платежках.

С каждым новым скандальным решением НКРЭКУ возникает вопрос доверия к членам комиссии. Тем более, что в соответствии с законом, ротация членов нацкомиссии должна состояться в течение 2,5 лет. Первые три члена должны быть отправлены в отставку к маю 2017 года.

Однако, чтобы ускорить процесс, в начале февраля в парламенте был зарегистрирован законопроект о проведении полной и немедленной ротации всех членов регулятора.

«Сегодня нет ни капли веры в то, что регулятор профессионально и объективно делает свою работу», - написал в Facebook один из авторов законопроекта, народный депутат Лев Пидлисецкий.

«Среди вопиющих произвольных решений регулятора, которые приводят к деформации рынка и росту цены на электроэнергию, можем вспомнить «трансформаторы Григоришина», формулу «Роттердам плюс», RAB финансирование, и последнее, что уже переполнило чашу терпения, - поднятие в 6 раз стоимости подключения к сети», - заявил депутат.

Пидлисецкий уверен, что только создание новой профессиональной незаангажированной комиссии, может вернуть доверие к органу. И уже после этого можно будет продолжить работу над очень важным для страны законопроектом, предусматривающим создание новых правил на рынке электроэнергии.

Игорь Орел (УНИАН)