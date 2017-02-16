Китай впервые поставил в Европу энергетическое оборудование для АЭС
09:36, 16 февраля 2017Энергетика
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Отправленное на экспорт оборудование - первый ядерный продукт, разработанный и произведенный в КНР в соответствии с инструкциями и стандартами Евросоюза.
Иллюстрация REUTERS
Китай впервые отправил в Европу энергетическое оборудование, предназначенное для атомных электростанций. Нагреватели низкого давления будет использовать на своих АЭС французская энергетическая компания Electricite de France, сообщает Росбалт.
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"При этом сумма сделки не сообщается", - говорится в сообщении.
Отправленное на экспорт оборудование - первый ядерный продукт, разработанный и произведенный в КНР в соответствии с инструкциями и стандартами Евросоюза.
Нагреватели низкого давления используют для подогрева воды в паротурбинных установках на АЭС.
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