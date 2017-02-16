Китай впервые поставил в Европу энергетическое оборудование для АЭС

Китай впервые отправил в Европу энергетическое оборудование, предназначенное для атомных электростанций. Нагреватели низкого давления будет использовать на своих АЭС французская энергетическая компания Electricite de France, сообщает Росбалт.

Читайте такжеАвстралия может покрыть до 30% потребностей украинской энергетики в ядерном топливе – посол

"При этом сумма сделки не сообщается", - говорится в сообщении.

Отправленное на экспорт оборудование - первый ядерный продукт, разработанный и произведенный в КНР в соответствии с инструкциями и стандартами Евросоюза.

Нагреватели низкого давления используют для подогрева воды в паротурбинных установках на АЭС.