Россия полностью прекратила поставки газа в Европу

Седьмого января в 7.44 Россия полностью прекратила поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

Он также сообщил, что газотранспортная система Украины перешла на работу в автономном режиме. «Без предупреждения украинской стороны российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину «Суджа Большая» и таким образом остановила экспорт российского газа в Европу. Украинская сторона, естественно, должна была принять решение о переходе ГТС в работу в автономном режиме… На сегодня система работает на Украину», - сказал О.ДУБИНА.

Он сообщил, что с 1 января через территорию Украины на экспорт в Европу прошло порядка 1 млдр. 432 млн. кубометров российского газа, для транспортировки которого было использовано 72 млн. куб. газа, поднятого из украинских хранилищ.

При этом О.ДУБИНА подчеркнул, что информация, появившаяся в некоторых СМИ о том, что газовый переход перекрыла украинская сторона, не соответствует действительности, поскольку у украинской стороны нет технической возможности это сделать.

«Закрыть задвижку на «Судже Большой» можно только с российской стороны. Украина не может физически закрыть и не пустить (газ). Если Россия сегодня примет решение и откроет все 6 потоков – то все эти 6 потоков откроются по ее воле, а не по нашей», - сказал О.ДУБИНА, подчеркнув, что решение о перекрытии поставок газа европейским потребителям было принято исключительно российской стороной.

В свою очередь, сообщает РИА «Новости», поставки газа из России через территорию Украины были прекращены 7 января в 18.30 по московскому времени. Центральный производственно-диспетчерский департамент "Газпрома" после генеральной сверки ситуации с доставкой российского газа европейским потребителям дал команду на вынужденную приостановку потока транзитного газа на территорию Украины.

Генеральная сверка ситуации с транзитом газа была проведена в 18.30 мск. Установлено, что, несмотря на продолжающиеся поставки российского транзитного газа через ГИС "Сужда" в Украину, с территории этой страны российский транзитный газ европейским потребителям не поступает. После этого центральный производственно-диспетчерский департамент "Газпрома" дал команду на вынужденную приостановку потока российского транзитного газа на территорию Украины.