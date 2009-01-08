Дубина и Миллер ночью провели переговоры в Москве

Руководители НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сегодня ночью провели переговоры в Москве.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, отмечает РИА «Новости».

"Сегодня ночью в Москве состоялись переговоры Алексея МИЛЛЕРА и Олега ДУБИНЫ, на которых обсуждались пути выхода из сложившейся кризисной ситуации", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, на сегодня, 8 января планировалась поездка председателя правления “Нафтогаза Украины” О.ДУБИНЫ в Москву для проведения газовых переговоров.

В то же время, сегодня утром должно состояться чрезвычайное заседание по газу Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента в Брюсселе. В этом заседании примет участие А.МИЛЛЕР.

Позже начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил: «Возможно, О.ДУБИНА проведет встречу с А.МИЛЛЕРОМ завтра в Брюсселе», а поездка О.ДУБИНЫ в Москву 8 января не состоится.