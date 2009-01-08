Ющенко просит ЕК наблюдать за пропуском российского газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Европейскую комиссию направить наблюдателей на пункты пропуска российского газа для транзита территорией Украины, а также на главный диспетчерский пункт ОАО «Укртрансгаз».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом идет речь в письме Президента Украины к главе Европейской комиссии Жозе Мануелю БАРРОЗУ.

В своем письме глава Украинского государства призывает Ж.М.БАРРОЗУ использовать все возможности Европейского Союза для того, чтобы поддержать обращение к Президенту РФ о немедленном начале переговоров.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает Ж.М.БАРРОЗУ с целью обеспечения полной прозрачности и получения достоверной информации в режиме реального времени «направить наблюдателей Европейской комиссии на пункты пропуска российского газа для транзита территорией Украины, а также на главный диспетчерский пункт ОАО «Укртрансгаз»».

*** С 1 января 2009 года имело место постепенное уменьшение поставок российского газа на экспорт в европейские страны (с 407 млн. куб. метров на 1 января 2009 года до 294 млн. куб. метров состоянием на 5 января этого года). Неоднократно, без предупреждения украинской стороны, менялись направления и объемы поставок через пункты пропуска газа на территории Украины.

Сегодня утром Россия полностью прекратила поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.