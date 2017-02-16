В Кабмине сообщили, сколько продлятся чрезвычайные меры на рынке электроэнергетики

Чрезвычайные меры в электроэнергетике, решение о введении которых было принято на экстренном заседании правительства 15 февраля, вступают в силу 17 февраля сроком на один месяц. Об этом говорится в распоряжении правительства № 103, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Как отмечается в документе, решение о введении чрезвычайных мер было принято в связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии.

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"Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует в течение месяца", - сказано в документе.

В нем также подчеркивается, что государственный энергохолдинг " Укрэнерго "исходя из имеющихся запасов топлива для производства электрической энергии должен определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний, а также использовать в случае необходимости и по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности графики почасового отключения электроэнергии и графики аварийного отключения электроэнергии.

Госпредприятию "Энергорынок" предписано разработать графики нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований "Укрэнерго". Атомному госхолдингу "Энергоатом" также надлежит соблюдать графики нагрузки энергосистемы Украины, обеспечить проведение технического обслуживания оборудования атомных электростанций, связанного с необходимостью частичной разгрузки единичных энергоблоков атомных электростанций в выходные или праздничные дни.

Как сообщал УНИАН, решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии было разработано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и представлено в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 13 февраля.