Нефть на NYMEX сильно подешевела
08:33, 08 января 2009Энергетика
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Цены упали на 12%
Цена на нефть 7 января упала на фоне значительного увеличения запасов черного золота в США, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.
Новые признаки ухудшения ситуации в экономике также оказали давление на рынок нефти.
По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 5,95 долл., или на 12,2%, до 42,63 долл. за баррель.
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