Нефть на NYMEX сильно подешевела

Цена на нефть 7 января упала на фоне значительного увеличения запасов черного золота в США, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

Новые признаки ухудшения ситуации в экономике также оказали давление на рынок нефти.

По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 5,95 долл., или на 12,2%, до 42,63 долл. за баррель.