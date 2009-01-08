Российский газ не получают 17 стран ЕС

Чехия, Словакия, Румыния и Польша не получают российский газ.

Как сообщает чешское агентство CTK со ссылкой на основного импортера газа в Чехии RWE Transgas, поставки российского газа в Чехию прекратились прошлой ночью.

В то же время, как сообщил спикер компании Мартин ЧАЛУПСЬКИ, RWE Transgas увеличила поставки газа из Норвегии.

«Мы не ожидаем какого-либо существенного влияния на наших клиентов в Чехии», - сказал спикер RWE Transgas.

О прекращении поставок газа в Румынию и Словакию сообщает агентство AFP со ссылкой на румынскую компанию Transgazт и словацкую газотранспортной компании SPP.

Польша со вчерашенго утра также перестала получать российский газ через украинскую газотранспортную систему, сообщили УНИАН в польской национальной нефтегазовой компании PGNIG.

PGNIG сообщил, что продолжает компенсировать недополученный газа из Украины через белорусскую газотранспортную систему, что позволило обеспечить свыше 80% поставок газа через восточное направление.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа Украине из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м на сутки - до 221,8 млн. куб. м на сутки. В то же время, по информации «Нафтогаз Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров на сутки. 7 января в 7.44 согласно сообщению «Нафтогаза» Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.

В целом от уменьшения поставок российского газа пострадало 17 стран-члены ЕС.

Поставки газа полностью прекращены в Боснию и Герцеговину, Болгарию, Чехию, Хорватию, Грецию, Венгрию, бывшую югославскую республику Македонию, Турцию.

В Австрии, Италии и Словении снижение поставок российского газа составляет 90%, во Франции – 70%, в Сербии – 50%. Германия также сообщила о снижении поставок российского газа без каких-либо уточнений относительно объема уменьшений поставок.