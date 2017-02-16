Запорожская АЭС отключила от сети третий энергоблок для ремонта

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети третий энергоблок для проведения среднего планового ремонта на период с 16 февраля по 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"16 февраля 2017 года в 00:01 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в плановый средний ремонт продолжительностью 270 суток (до 24:00 13 ноября 2017 года)", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЗАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.