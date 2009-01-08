Путин одобрил предложение «Газпрома» прекратить поставки газа

Украина прекратила транзит

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН одобрил предложение главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА о прекращении поставок газа на границу с Украиной.

Как сообщает РИА «Новости», такая договоренность была достигнута на встрече А.МИЛЛЕРА и В.ПУТИНА.

В частности, А.МИЛЛЕР предложил премьеру прекратить поставки газа на границу с Украиной, В.ПУТИН дал согласие на эту меру.

"Я согласен с вашим предложением (прекратить поставки газа на границу с Украиной), но делать это надо максимально публично, в присутствии международных наблюдателей", - сказал В.ПУТИН.

Он спросил у А.МИЛЛЕРА, есть ли документ, который подтверждает, что Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Глава "Газпрома" ответил, что документ есть - это заключение независимой международной компании и наблюдателей "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, 7 января глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что в 7.45 Россия полностью прекратила поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.

О полном прекращении поставок российского газа заявили Румыния, Австрия, Польша, Чехия, Словакия и Словения. Во вторник полностью прекратились поставки российского газа через Украину в Венгрию, Македонию, Хорватию, Болгарию, Турцию, Грецию и Боснию.