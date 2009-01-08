Украина технически не может препятствовать поставкам газа

В Европе прекрасно понимают, что Украина технически не может препятствовать поставкам российского газа в страны-члены ЕС.

Об этом УНИАН сообщил Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, который сейчас проводит в ряде европейских стран рабочие переговоры, касающиеся ситуации с транзитом российского газа через Украину. 6-7 января Б.СОКОЛОВСКИЙ побывал в Швейцарии и Австрии и завтра намерен посетить еще ряд европейских стран.

«Я на основании документов доказал, что Украина не имеет ни малейших возможностей ограничить или прекратить поставки газа в Украину для его транзита в европейские страны», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, подчеркнув, что технические возможности для этого имеет исключительно РФ, и газоизмерительные станции находятся в управлении «Газпрома».

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в Европе очень активно распространяется информация о том, что именно Украина виновна в сокращении и прекращении поставок газа, однако в ЕС, по его словам, «научились разделять вранье и правду».

«Нашу позицию понимают (в ЕС - УНИАН), и понимают ту сложную ситуацию, в которую нас поставил наш стратегический партнер», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м на сутки - до 221,8 млн. куб. м на сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров на сутки.

7 января в 7.45, по сообщению «Нафтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.

В целом от уменьшения поставок российского газа пострадало 17 стран-членов ЕС.