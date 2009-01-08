Украина опровергает обвинения России в кражах газа.

Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

"Какие бы не были манипуляции, шантажи, угрозы, мы не отступим от своей позиции", - отметил он.

К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что Украина предупреждала своих европейских партнеров от возможных обвинениях со стороны России еще до того, как они прозвучали, поскольку такие обвинения раздаются уже не первый раз.

К.ЕЛИСЕЕВ не исключил, что следующим шагом России будет требование от Украины оплатить якобы украденный газ.

Заместитель министра отметил, что такие действия России являются сигналом для Европы о том, что так же, как с Украиной, она может поступить с каким-либо своим партнером.

К.ЕЛИСЕЕВ также отметил, что ЕС сейчас ищет методы защиты своей энергобезопасности, и "Евросоюз не потерпит третьего энергетического кризиса".

Как сообщал УНИАН, С 1 января 2009 года Россия постепенно уменьшала объемы поставок в Украину газа для экспорта в европейские страны.

Неоднократно, без предупреждения украинской стороны, менялись направления и объемы поставок через пункты пропуска газа на территории Украины.

Сегодня глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что ов7.45 Россия полностью прекратила поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.

В то же время ВАТ «Газпром» опроверг заявление НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении подачи газа европейским потребителям через Украину.

В компании утверждают, что с начала года Украина украла более чем 86 миллионов кубометров транзитного газа.