Роcсия ознакомит ЕС с контрактами с Украиной

Премьер-министр России Владимир ПУТИН поручил председателю ОАО «Газпром» Алексею МИЛЛЕРУ ознакомить европейцев с контрактами с Украиной.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с А.МИЛЛЕРОМ, отчет о которой был продемонстрирован в екстренном выпуске новостей на российском телеканале ОРТ.

«Возьмите транзитный контракт и предоставьте его нашим европейским партнерам», - сказал В.ПУТИН. «Это не секретные документы», - прибавил он.

А.МИЛЛЕР сообщил В.ПУТИНУ, что представители «Газпрома» планируют провести встречи с представителями Европейской комиссии и Европарламента завтра, 8 января, в Брюсселе.

Председатель правления «Газпрома» также заявил, что прекращение поставок газа странам Балкан было осуществлено Украиной.

«Мы подаем достаточно газа в газотранспортную систему Украины», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

Также с 1 января Россия постепенно уменьшала объемы поставок в Украину газа для экспорта в европейские страны. Неоднократно, без предупреждения украинской стороны, менялись направления и объемы поставок через пункты пропуска газа на территории Украины.

Сегодня глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что в 7.45 Россия полностью прекратили поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.

В то же время ОАО «Газпром» опроверг заявление НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении подачи газа европейским потребителям через Украину.

В компании утверждают, что с начала года Украина украла более 86 миллионов кубометров транзитного газа.