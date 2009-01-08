Эксперты ЕС будут мониторить поставки газа в Европу

Технические эксперты ЕС будут проводить мониторинг объемов природного газа, который Россия поставляет для стран Евросоюза.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом договорились премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Еврокомиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Премьер обсудила с Президентом Еврокомиссии ситуацию, связанную с прекращением поставок Россией газа для стран Европейского Союза.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила Ж.М.БАРРОЗУ, что если Россия возобновит снабжение газа для стран ЕС, то Украина обеспечит его бесперебойный транзит.

Ю.ТИМОШЕНКО и Ж.М.БАРРОЗУ договорились о безотлагательном направлении технических экспертов ЕС, которые бы проводили постоянный мониторинг объемов природного газа, поставляемый Россией для потребностей стран Евросоюза.

Обе стороны считают необходимым продолжение переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» та ОАО «Газпром» в конструктивном русле.

Премьер-министр также сообщила Президенту Еврокомиссии о том, что Украина обеспечивается для собственных потребностей природным газом собственной добычи и природным газом, который был накоплен Украиной в хранилищах в теплый период года.