«Нафтогаз» просит «Газпром» отказаться от ультиматумов и обвинений

09:39, 08 января 2009
Энергетика
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НАК транспортировал в ЕС 1435,9 млн. кубов газа

НАК «Нафтогаз Украины» просит руководство ОАО «Газпром» отойти от ультимативных заявлений и обвинений, которые не соответствуют действительности.

Об этом идет речь в пресс-релизе "Нафтогаза", переданном УНИАН.

В компании отмечают, что НАК «Нафтогаз Украины», невзирая на отсутствие с ОАО «Газпром» контракта на транзит природного газа по территории Украины на 2009 год и значительное экономическое и психологическое давление с российской стороны, протранспортировал потребителям Европы через ГТС Украины за 6 дней января 1435,9 млн. кубометров российского газа. Компания использовала 52 млн. кубометров газа на технологические потребности ГТС Украины.

Это полностью соответствует общему объему поступления в ГТС Украины российского природного газа за этот период - 1488,2 млн. кубометров, отмечается в пресс-релизе.

При этом компания напоминает, что для обеспечения работы перекачивающих агрегатов при транспортировке российского природного газа по территории Украины необходимо 21 млн. куб. метров газа в сутки, или 126 млн. куб. метров за 6 суток.

«Таким образом, можно констатировать, что Украина за 6 суток января 2009 года передала европейским потребителям 74 млн. кубометров газа из собственных ресурсов», - отмечают в «Нафтогазе».

НАК «Нафтогаз Украины» в который раз обращается к руководству ОАО «Газпром» с призывом отойти от ультимативных заявлений и обвинений, которые не соответствуют действительности, отмечается в пресс-релизе.

Также “Нафтогаз” предоставляет информацию относительно прекращения поставок природного газа на пограничных газоизмерительных станциях (ГИС) на входе в ГТС Украины, расположенных на территории России.

В частности, по данным НАК, 1 января 2009 г. в 9.00 (по киевскому времени) прекращена подача газа через ГИС Сохрановка, в 11.20 прекращена подача газа через ГИС Суджа (Ду1200) (транзитный коридор на ГИС Дроздовичи – страна Польша).

5 января 2009 г. в 9:55 прекращена подача газа через ГИС Писаревка (Ду1400) (транзитный коридор на ГИС Ужгород – страны Словакия, Чехия, Австрия, Италия, Германия, Франция; ГИС Теково – страна Румыния), в 10:55 прекращена подача газа через ГИС Платово, в 19:30 прекращена подача газа через ГИС Валуйки (транзитный коридор на Балканы ГИС Орловка – страны Румыния, Болгария, Турция, Греция, Македония, Молдова).

7 января 2009 г. в 7.44 прекращена подача газа через ГИС Суджа (Ду1400) (транзитные коридоры Уренгой–Помары–Ужгород, Прогресс, Елец–Кременчук–Тирасполь–Измаил направление ГИС Ужгород – страны Словакия, Чехия, Австрия, Италия, Германия, Франция; ГИС Берегово – страна Венгрия, ГИС Орловка – страны Румыния, Болгария, Турция, Греция, Македония, Молдова).

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м на сутки - до 221,8 млн. куб. м на сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров на сутки.

7 января в 7.44, по сообщению «Нафтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.

В этот же день в “Газпроме” заявили, что не прекращали поставки газа европейским потребителям в направлении Украины и призвали страну компенсировать газ европейским потребителям.

В компании утверждают, что с начала года Украина украла более 86 миллионов кубометров транзитного газа. В «Газпроме» увереные что только за последние сутки Украина несанкционированно отобрала еще 21 миллион кубометров российского газа, предназначенного для поставок в Европу.

Кроме того, в заявлении отмечается, что «компания «РосУкрЭнерго» ежедневно не получает по 25 миллионов кубометров из ПХГ Украины».

«Газпром» призывал украинскую сторону немедленно компенсировать европейским потребителям эти объемы.

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