Россия считает, что Украина давит на нее

Россия считает, что Украина своими действиями хочет добиться дешевого газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня во время телефонной конференции пресс-секретарь премьер-министра России Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ.

«Украина хочет надавить на Россию с целью получения газа фактически бесплатно», - сказал он.

По словам пресс-секретаря российского премьера, во время мирового экономического кризиса Украина хочет сохранить свою промышленность за счет российских налогоплательщиков.

«Мы все страдаем от мирового кризиса, но это не значит, что российские налогоплательщики должны посвящать себя сохранению украинской промышленности», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м на сутки - до 221,8 млн. куб. м на сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров на сутки.

7 января в 7.44, по сообщению «Нафтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.