Загрузка нового СХОЯТ Чернобыльской АЭС может начаться в конце 2017 года - Госатомрегулирование

Новое сухое хранилище для отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2), в которое из существующего хранилища (СХОЯТ-1) будет выгружено топливо Чернобыльской АЭС, будет готово его принимать в конце 2017 – начале 2018 года, сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования Борис Столярчук.

"Несколько слов о сухом хранилище отработанного ядерного топлива №2 Чернобыльской станции. Работы идут по графику, практически все документы нами уже согласованы. Где-то в следующем году, может в конце этого года, это хранилище будет готово принимать отработанное ядерное топливо из мокрого хранилища СХОЯТ-1. Сейчас в СХОЯТ-1 содержится все отработанное ядерное топливо с трех блоков ЧАЭС, в том числе и поврежденное", - сказал Столярчук.

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Он добавил, что действующее хранилище СХОЯТ-1 прошло все необходимые стресс-тесты, которые показали, что до полной выгрузки топлива из хранилища оно является полностью безопасным.

Как сообщал УНИАН, в июле 2006 года Украина инициировала разрыв контракта с французской компанией Framatomе (AREVA) по строительству СХОЯТ-2, которое было начато еще в 2000 году.

В 2007 году Ассамблея доноров Счета ядерной безопасности ЕБРР признала проект договора с Holtec International более удачным, чем предложение с компанией Framatome. После этого был одобрен проект договора Украины с американской компанией Holtec International на завершение строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива-2 (СХОЯТ-2) для Чернобыльской АЭС.

В сентябре 2007 года был подписан соответствующий контракт между американской компанией и госпредприятием "ЧАЭС". Тогда стоимость проекта оценивалась в 190 миллионов евро.

В феврале 2016 года было инициировано проведение конференции доноров при участии ЕБРР для дополнительного финансирования этого проекта, в связи с изменением курсовой разницы между евро и долларом. Планировалось, что работы по строительству СХОЯТ-2 будут завершены до конца 2016 года.

Сейчас стоимость СХОЯТ-2 оценивается в 381 миллион евро.