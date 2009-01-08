ЕС усилит давление на Россию и Украину

Премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК обещает усилить давление на Россию и Украину, если снабжение газа к странам-членов Европейского Союза не возобновится 8 января.

Как передает агентство AFP, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Если снабжение газа не будет возобновлено к завтра, мы увидим более жесткое вмешательство со стороны президентства и ЕС в целом», - сказал чешский премьер.

При этом, он не уточнил, какие именно действия может применить президентство для того, чтобы повлиять на Украину и Россию.

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м на сутки - до 221,8 млн. куб. м на сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров на сутки.

7 января в 7.44, по сообщению «Нафтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.

В целом от уменьшения поставок российского газа пострадало 17 стран-членов ЕС. Поставки газа полностью прекращены для Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чехии, Хорватии, Греции, Венгрии, бывшей югославской республики Македония, Турции, Румынии, Словакии, Польши.

В Австрии, Италии и Словении снижение поставок российского газа составляет 90%, во Франции – 70%, в Сербии – 50%. Германия также сообщила о снижении поставок российского газа, однако не уточнила, на сколько.