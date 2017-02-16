Из-за блокады Донбасса многие украинские города могут остаться без отопления – Порошенко

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он заявил, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

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В частности, по словам Порошенко, из-за блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и многие другие города. «Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена, и организаторы выведут ее на так сказать проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. людей окажутся на улице. Государство потеряет до 2 млрд долларов валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривни», — отметил президент.

Порошенко также добавил, что на оккупированных территориях еще десятки тысяч людей останутся без работы. «Подчеркиваю, рынка труда там нет, и значительная часть из них, чтобы заработать, пойдет куда? Правильно — к боевикам. И это движение убедительно вчера продемонстрировало Главное управление разведки. Так что нам лучше, чтобы они в шахтах работали или стреляли в наших солдат?» — сказал он.

Напомним, по словам Порошенко, из-за блокады Донбасса Украина может потерять до $2 млрд, а курс национальной валюты пошатнется.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. По данным компании - оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о вводе чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.



