Тимошенко гарантирует бесперебойный транзит газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО гарантирует бесперебойность транзита газа через Украину в случае возобновления Россией его поставок в страны Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре Ю.ТИМОШЕНКО с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ относительно ситуации, связанной с прекращением Российской Федерацией поставок природного газа для потребителей стран-членов Европейского Союза.

А.МЕРКЕЛЬ поддержала предложение Ю.ТИМОШЕНКО о направлении в Украину технических экспертов ЕС, которые бы осуществляли контроль объемов природного газа, поставляемого Россией в страны Евросоюза через территорию Украины.

Премьер-министр Украины дала гарантию канцлеру Германии, что Украина обеспечит бесперебойный транзит газа, если Россия возобновит его поставки для стран ЕС.

Ю.ТИМОШЕНКО также заверила А.МЕРКЕЛЬ, что Украина, как всегда, будет занимать конструктивную позицию и заключит договора о поставках и транзите российского газа согласно с Меморандумом, подписанным главами правительств России и Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

Также с 1 января Россия постепенно уменьшала объемы поставок в Украину газа для экспорта в европейские страны. Неоднократно, без предупреждения украинской стороны, менялись направления и объемы поставок через пункты пропуска газа на территории Украины.

7 января Сегодня глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что в 7.45 Россия полностью прекратили поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.

В то же время ОАО «Газпром» опроверг заявление НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении подачи газа европейским потребителям через Украину.

В компании утверждают, что с начала года Украина украла более 86 миллионов кубометров транзитного газа.