Россия просит ЕС воздействовать на Украину

Россия просит Европейский Союз воздействовать на позицию Украины в газовом конфликте.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сказал постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир ЧИЖОВ в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя позицию ЕС в газовом конфликте между Украиной и РФ.

В частности, он отметил, что Россия надеется на то, что ЕС будет более активно работать с украинской стороной по решению газового кризиса.

"Рычаги воздействия на Киев у Евросоюза есть, и мы приветствовали бы, чтобы они их использовали. Мы надеемся, что ЕС будет более активно работать с украинской стороной, которая традиционно прислушивается к голосу Брюсселя", - отметил В.ЧИЖОВ.

Тем не менее, по словам В.ЧИЖОВА, трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и ЕС по вопросам газового спора "не планируется".