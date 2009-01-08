Баррозу обратился к Путину и Тимошенко

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ призывал премьер-министров России и Украины Владимира ПУТИНА и Юлию ТИМОШЕНКО немедленно возобновить поставки газа в Европейский Союз.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Ж.БАРРОЗУ провел вчера телефонные разговоры с обеими премьерами.

Он назвал неприемлемой ситуацию, при которой безопасность поставок газа в ЕС стала заложником в переговорах между Россией и Украиной.

Ж.БАРРОЗУ также выразил убеждение в том, что «на кону» - репутация обеих стран, как надежных партнеров ЕС.

При этом Президент Еврокомиссии высказался за поиск стабильного и долгосрочного решения для гарантирования надежных поставок газа в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м на сутки - до 221,8 млн. куб. м на сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров на сутки.

7 января в 7.44, по сообщению «Нафтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.

В целом от уменьшения поставок российского газа пострадало 17 стран-членов ЕС. Поставки газа полностью прекращены для Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чехии, Хорватии, Греции, Венгрии, бывшей югославской республики Македония, Турции, Румынии, Словакии, Польши.

В Австрии, Италии и Словении снижение поставок российского газа составляет 90%, во Франции – 70%, в Сербии – 50%. Германия также сообщила о снижении поставок российского газа, однако не уточнила, на сколько.