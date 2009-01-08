Меркель предложила Путину международный газовый мониторинг

Канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ предложила премьер-министру РФ Владимиру ПУТИНУ использовать международных наблюдателей для мониторинга на газоизмерительных станциях как на территории Украины, так и России.

Как сообщает РИА «Новости», об этом шла речь в их телефонном разговоре.

"Мы знаем, что непростая сложилась ситуация на газовом рынке Европы. 20 минут назад мы обсуждали эту проблему с федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ. Она тоже очень озабочена это ситуацией и сделала хорошее предложение: использовать международных наблюдателей, европейских наблюдателей на территории России и Украины - на входе и выходе", - сообщил В.ПУТИН на встрече с председателем комитета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream AG Герхардом ШРЕДЕРОМ.

При этом В.ПУТИН отметил, что Украина до сих пор отвергала подобные предложения, и выразил надежду, что этот вопрос удастся решить.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ договорились, что технические эксперты ЕС будут проводить мониторинг объемов природного газа, который Россия поставляет для стран Евросоюза.