Комитет Европарламента проведет чрезвычайное заседание по газу

Комитет по вопросам иностранных дел Европейского Парламента проведет чрезвычайное заседание по газу.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европарламента.

Согласно сообщению, заседание состоится 8 января в 11.00 по среднеевропейскому времени (12.00 по киевскому времени).

В заседании примут участие председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Кроме того, в заседании ожидается участие депутатов из России и Украины. Так, Россию, в частности, представит председатель Комитета по вопросам иностранных дел Государственной Думы Константин КОСАЧЕВ и председатель Комитета по вопросам энергетики Госдумы Юрий ЛИПАТОВ. От Украины в заседании комитета Европарламента также примут участие вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр энергетики Юрий ПРОДАН и председатель Комитета по вопросам евроинтеграции Верховной Рады Украины Борис ТАРАСЮК.

По завершению встречи председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ проведет пресс-конференцию с представителями «Газпрома» и «Нафтогаза».