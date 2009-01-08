Россия: Украина поставила под угрозу энергобезопасность Европы

Россия отмечает, что Украина поставила под угрозу энергетическую безопасность Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вчера во время телефонной конференции пресс-секретарь премьер-министра России Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ.

«Украина поставила под угрозу энергобезопасность всей Европы», - сказал он.

Спикер российского премьера утверждает, что Украина закрыла все пункты входа на своей территории, предназначенные для транзита российского газа.

«Несмотря на все усилия «Газпрома», мы, к сожалению, ничего не можем сделать, чтобы открыть поставки газа через украинскую территорию», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

Также с 1 января Россия постепенно уменьшала объемы поставок в Украину газа для экспорта в европейские страны. Неоднократно, без предупреждения украинской стороны, менялись направления и объемы поставок через пункты пропуска газа на территории Украины.

Сегодня глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что в 7.45 Россия полностью прекратили поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.

При этом О.ДУБИНА подчеркнул, что газ не поступает в Европу именно из-за того, что Россия перекрыла газовые переходы, поскольку украинская сторона не имеет технической возможности это сделать.

В то же время ОАО «Газпром» опроверг заявление НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении подачи газа европейским потребителям через Украину.

В компании утверждают, что с начала года Украина украла более чем 86 миллионов кубометров транзитного газа.