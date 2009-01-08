“Нафтогаз” возмущен “Газпромом”

НАК «Нафтогаз Украины» возмущена заявлением, которое распространило Управление информации ОАО «Газпром», в котором российский газовый монополист в который раз пытается переложить всю ответственность за прекращение поставок газа в страны Европы на Украину. Компания считает это очередной попыткой ввести в заблуждение европейское сообщество и дискредитировать НАК «Нафтогаз Украины», говорится в пресс-релизе НАК “Нафтогаз”, переданном УНИАН.

Компания в очередной раз заявляет, что “все обвинения российской стороны относительно того, что якобы «Украина бесцеремонно попрала международное право и, невзирая на действующий транзитный контракт, сначала просто незаконно отбирала российский газ, а потом полностью перекрыла его поставки по своей территории в Европу», сугубо провокативные и не имеют под собой никакой подпочвы”.

Во-первых, заявляет НАК, все действия ОАО «Газпром» относительно прекращения поставок газа европейским потребителям зафиксированы диспетчерскими службами НАК «Нафтогаз Украины». Поставки газа для транзита были полностью прекращены 7 января в 7.44 по киевскому времени и не возобновлены до сих пор.

Во-вторых, идет речь в пресс-релизе, любые заявления относительно неудовлетворительного состояния украинской газотранспортной системы являются такими, которые наносят вред деловой репутации НАК «Нафтогаз Украины» и могут быть обжалованы в судебном порядке.

В-третьих, все контрольные пункты, которые отвечают за прекращение поставок российского газа для европейских потребителей через территорию Украины, находятся на территории Российской Федерации. Вся ответственность за их работу лежит исключительно на ОАО «Газпром», отмечает “Нафтогаз”.

Кроме того, Компания возмущена откровенно пренебрежительными заявлениями заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА в адрес председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и Компании в целом. НАК «Нафтогаз Украины» считает недопустимой такую практику предпереговорного процесса.

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что место проведения переговоров не имеет значения, и готова проводить их в конструктивном русле на взаимовыгодных условиях.

Как сообщал УНИАН, на 8 января планировалась поездка председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Олега ДУБИНЫ в Москву для проведения газовых переговоров.

В то же время, утром 8 января должно состояться чрезвычайное заседание по газу Комитета по вопросам иностранных дел Европейского Парламента в Брюсселе. В этом заседании примет участие председатель правления ОАО “Газпром” Алексей МИЛЛЕР.

Позже начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что, «возможно, что Олег ДУБИНА проведет встречу с Алексеем МИЛЛЕРОМ завтра в Брюсселе». При этом он сообщил, что поездка О.ДУБИНЫ в Москву завтра не состоится.