Россия ускорит строительство «Северного потока»

Сегодняшняя ситуация вокруг транзита российского газа через территорию Украины актуализирует задачу по строительству газопровода Nord Stream ("Северный поток"), который пройдет по дну Балтийского моря.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сказал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на встрече с председателем комитета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream AG Герхардом ШРЕДЕРОМ.

"Я предлагаю подробно поговорить, что произошло по этому проекту, и на каком он этапе. Сегодня наши европейские потребители окончательно убедились, что этот проект нужен", - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь Г.ШРЕДЕР заявил, что все страны Евросоюза уже согласились на осуществление этого проекта и теперь ответственностью каждого члена ЕС является поддержка этой позиции.

Он сообщил, что газопровод Nord Stream вступит в строй в октябре 2011 года. "Мы абсолютно уверены, что если мы будем следовать так плану и закону, то в октябре 2011 года этот газопровод вступит в строй", - сказал Г.ШРЕДЕР.

Газопровод "Северный поток" (Северо-Европейский газопровод, Nord Stream) планируется проложить по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Первую нитку газопровода протяженностью около 1,2 тысячи километров с годовой пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров предполагается ввести в 2010 году. Работы по строительству второй ветки должны быть завершены к 2012 году.

Оператором проекта является компания Nord Stream AG, доля российского "Газпрома" в которой составляет 51%.