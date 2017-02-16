Вместо российской: Беларусь закупила первую партию иранской нефти

Беларусь впервые приобрела 80 тысяч тонн нефти из Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

"Нефть из Ирана прибудет в Одессу и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Беларусь", - говорится в сообщении.

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Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок нефти из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой.

Газовый спор, с которым связано сокращение поставок нефти из России в Беларусь, начался после того, как в начале 2016 года стороны не договорились по снижению тарифов на российский газ.

С января 2016 года Беларусь стала меньше платить за российский газ в одностороннем порядке. На конец 2016 года задолженность по газу Минска перед Москвой составляла 425 миллионов долларов. В 2016 году Россия уже прибегала к сокращению поставок нефти, поставив в Беларусь в четвертом квартале 3 миллиона тонн нефти вместо изначально планировавшихся 5,3 миллиона тонн.