Украина настаивает на параллельном повышении цены на газ и за его транзит

Украина продолжает занимать позицию, которая заключается в том, что повышение цены на российский газ до европейского уровня должно происходить на протяжении трех лет параллельно с повышением тарифа на транзит газа, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины.

Об этом УНИАН заявил Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, отвечая на вопрос, с какой позицией делегация Украины поедет 8 января на переговоры с «Газпромом».

«Главное, чтобы повышение цены на газ и увеличение размера тарифа проходили синхронно – на треть повышается цена на газ и на треть – тариф», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, подчеркнув, что такая позиция соответствует достигнутым ранее договоренностям на уровне президентов, премьер-министров России и Украины, а также руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома».

Справка УНИАН. Согласно договоренностям между Украиной и РФ, достигнутых президентами обоих стран 12 февраля 2008 года, и зафиксированных в Меморандуме между правительством России и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября в 2008 г., с 1 января в 2009 г. планировалось установить прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» относительно поставок газа в объемах, которые обеспечат его баланс для полного удовлетворения потребностей украинских потребителей без посредников.

Меморандумом также предусмотрен поэтапный переход на протяжении трех лет к рыночным, экономически обоснованным и взаимосогласованным ценам на российский природный газ для потребителей Украины и тарифов на его транзит через территорию Украины.

В "Газпроме" настаивают, что цена на газ для Украины должна составлять 450 долларов за тысячу кубометров, в то же время Украина считает, что на основании Меморандума на начало 2009 года цена на российский природный газ на российско-украинской границе должна составлять 201 дол. США/1000 куб.м. при размере ставки за транзит не ниже 2 дол. США за тис. куб. метров на 100 км.