Ющенко призвал Медведева возобновить поставки газа в Европу

Глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО призвал Российскую сторону немедленно возобновить поставки российского газа для европейских потребителей и вернуться к конструктивному переговорному процессу. Об этом Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время телефонного разговора с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе разговора В.ЮЩЕНКО выразил чрезвычайную обеспокоенность ситуацией, которая сложилась с транзитом российского природного газа через территорию Украины европейским потребителям в результате полного прекращения Российской стороной поставок газа в Украину для экспорта в европейские страны.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украинская сторона с целью обеспечения транзита российского природного газа в Европу осуществляла все необходимые мероприятия для нормализации ситуации. При этом был использован украинский газ из подземных хранилищ. Глава Украинского государства призвал Российскую сторону немедленно возобновить поставки российского газа для европейских потребителей и заверил, что Украина готова сделать все необходимое для обеспечения транзита газа в предоставленных Российской стороной объемах. Такими предложениями Украина подтверждает свою добрую волю относительно обеспечения транзита даже до достижения договоренностей с российской стороной относительно поставок газа.

Глава украинского государства отметил, что с 1 января 2009 года Украина потребляет исключительно газ собственной добычи и газ, который находится в украинских хранилищах и полностью оплачен НАК «Нафтогаз Украины».

В.ЮЩЕНКО предложил Д.МЕДВЕДЕВУ создать соответствующую комиссию с привлечением представителей двух сторон, а также третьей стороны - европейских потребителей, какая бы проанализировала причины, которые вызывали кризисную ситуацию, и выработала рекомендации относительно немедленного возвращения к нормальному режиму работы.

Президент Украину обратил внимание на то, что 30 декабря были проведены все расчеты за газ, потребленный в 2008 году, и поэтому обязательства Украины по расчетам за потребленный газ в 2008 году являются полностью выполненными.

В.ЮЩЕНКО призывал Российскую сторону вернуться к конструктивному переговорному процессу и подтвердил готовность Украинской стороны вести открытые и прозрачные переговоры при участии представителей Европейского Союза.

Глава украинского государства отметил, что позиция украинской власти заключается в том, что базой для переговоров должны стать договоренности, достигнутые Президентами обоих держав 12 февраля 2008 года, и взаимные обязательства, зафиксированные в Меморандуме между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 г., которым определены принципы и порядок расчетов между двумя государствами в газовой сфере.

В пресс-службе Президента Украины отметили, что украинская делегация во главе с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ немедленно отбыла для переговоров в Москву и Брюссель.