Медведев призывает Ющенко решить газовую проблему

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал своего украинского коллегу Виктора ЮЩЕНКО к незамедлительному решению газовой проблемы.

Разговор двух лидеров состоялся в среду вечером по инициативе украинской стороны, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе разговора Президент РФ обратил внимание Президента Украины на следующее:

1. Вопрос поставки газа для европейских потребителей и газовых отношений РФ с Украиной не является политическим.

"Для РФ это вопрос выполнения своих экономических обязательств. Но, к сожалению, это проблема стала заложником разногласий в руководстве Украины и его неспособности принять адекватные решения в сложившейся ситуации", - процитировали в пресс-службе слова Д.МЕДВЕДЕВА.

2. "Россия не выходила из переговоров с Украиной и готова к их возобновлению в любой момент", - сказал Президент РФ.

По словам сотрудника пресс-службы, Д.МЕДВЕДЕВ, отметив, что газовые отношения Москвы и Киева не являются политическими, призвал В.ЮЩЕНКО дать необходимые инструкции на эту тему правительству и энергетическим властям Украины.

3. Для восстановления поставок газа украинским потребителям необходимо заключение контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". "Цена на газ должна быть рыночной, соответствовать сложившимся в Европе уровням цен на газ и определяться по формуле", - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

"Никаких скидок и льгот не должно быть вообще", - подчеркнул глава российского государства.

4. "Внимание Президента Украины было обращено на то, что европейские потребители не получили газ, поставляемый транзитом через территорию Украины в виду противоправного присвоения газа украинской стороной, что является абсолютно недопустимым. Эта ситуация не соответствует имеющимся соглашениям между РФ, Украиной и европейскими потребителями, а также иным международным договорам", - сообщили в пресс-службе Кремля.

5. Президент РФ отметил, что "долговая проблема не урегулирована, задолженность должна быть погашена украинской стороной в полном объеме и в кратчайшие сроки".

6. Для возобновления поставок газа нужен контрольный механизм с участием "Газпрома", "Нафтогаза", энерговластей Украины и РФ, наблюдателей от ЕС, заявил Президент РФ.

"Для возобновления поставок газа необходимо создать контрольный механизм, который должен включать в себя представителей двух газовых компаний, представителей энергетических властей Украины и РФ, наблюдателей от ЕС, а также представителей международных юридических фирм, обеспечивающих защиту интересов "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", - процитировали слова Президента России в пресс-службе.

Президент РФ призвал В.ЮЩЕНКО к незамедлительным действиям для возобновления транзита российского газа.

"Президент РФ призвал В.ЮЩЕНКО к незамедлительным действиям с целью достижения необходимых договоренностей и незамедлительного возобновления транзита российского газа европотребителям", - сообщили в пресс-службе Кремля.