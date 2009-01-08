Президент Европарламента встретится с Диденко и Миллером

Президент Европарламента Ханс-Герт ПЁТТЕРИНГ встретится с представителями НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Согласно сообщению, встречи состоятся 8 января после заседания Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

В 13.00 по среднеевропейскому времени Х.-Г.ПЁТТЕРІНГ встретится с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО, вице-премьер-министром Григорием НЕМИРЕЙ, министром энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ, председателем Комитет по вопросам евроинтеграции Верховной Рады Борисом ТАРАСЮКОМ.

Сразу после этого Президент Европарламента также планирует встретиться с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ, председателем Комитета по вопросам иностранных дел Госдумы России Константином КОСАЧЕВЫМ и председателем Комитета по вопросам энергетики Госдумы России Юрием ЛИПАТОВЫМ.

«Это позитивный сигнал, что обе газовых компании ищут контактов в Европарламенте и с его Президентом. Мы выслушаем позиции обеих сторон, но я хочу также четко сказать, что контракты должны уважаться», - заявил по этому поводу Президент Европарламента.