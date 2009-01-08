Что может «Газпром» без Украины?

ОАО «Газпром» без Украины может обеспечить поставку лишь 170 млн. кубометров газа в сутки европейским потребителям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил во время телефонной конференции заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Используя все резервы, мы можем доставить 170 млн. кубометров газа в сутки», - сказал он.

При этом, по словам А.МЕДВЕДЕВА, сейчас в условиях холодной погоды в Европе пиковые запросы могут достигать 450 млн. кубометров газа в сутки.

Как сообщал УНИАН, 1 января в 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м на сутки - до 221,8 млн. куб. м на сутки. В то же время, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки.

7 января в 7.44, по сообщению «Нафтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину.

Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа.

Только что “Газпром” сообщил, что полностью прекратил поставки транзитного газа на территорию Украины в 18.30 мск.