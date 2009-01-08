«Газпром» просто информировал Украину о цене газа

ОАО «Газпром» отмечает, что после отказа Украины от цены в 250 долл. за 1 тыс. кубометров газа просто информировал о том, какой может быть цена на это топливо.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вчера во время телефонной конференции заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Это не является частью переговоров, - сказал он. - Это просто информация о том, сколько сейчас стоит газ».

По словам представителя «Газпрома», Украина отказалась от «очень специальной цены» в 250 долл. за тысячу кубометров, хотя эта цена полностью соответствует принципам, заложенным в подписанном в октябре 2008 года меморандуме между премьер-министрами России и Украины Владимиром ПУТИНИМ и Юлией ТИМОШЕНКО. В то же время А.МЕДВЕДЕВ отметил, что цена в 201 доллар за тысячу кубометров газа (которую предлагает Украина – УНИАН) – очень далека от принципов этого Меморандума.

Как сообщал УНИАН, Украина проводила переговоры относительно поставок газа на 2009 год до 31 декабря 2008 года. Украина считает обоснованной ценой на следующий год цену в 201 дол. за тысячу кубометров газа, а Россия предлагала цену в 250 дол. за тысячу кубометров газа.

После провала переговоров премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что Россия больше не будет предлагать Украине цену в 250 долл., а предложит цену на уровне 418-450 долл. за тысячу кубометров.

С 1 января 2009 года Россия не поставляет свой газ в Украину.