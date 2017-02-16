Порошенко анонсировал запрет ввоза в ОРДЛО стройматериалов и радиотоваров

Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, об этом глава государства сказал, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Из-за абсолютно безответственных действий политиканов, которые в теме блокады устроили себе абсолютно циничный пиар на крови, возникли прямые угрозы энергетической безопасности государства. И эти угрозы сегодня распространяются не только на энергетическую отрасль. Они (организаторы блокады - УНИАН) «защищают» украинскую металлургию от украинского же кокса, украинские семьи - от украинского тепла, украинские дома от украинского света, украинцев от рабочих мест», - цитирует пресс-служба Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что такая ситуация несет угрозу сокращения производства и, как следствие, сокращение валютных поступлений. А между тем, объем валютной выручки в металлургии в годовом выражении превышает более 2 млрд долларов. «Никому не надо объяснять последствия (потери - УНИАН) для курсовой политики, инфляционных процессов, уровня благосостояния и жизни каждого гражданина Украины», - подчеркнул Порошенко.

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Президент также напомнил, что в июне в 2015 года Украина установила четкий перечень товаров, которые запрещено перевозить через линию разграничения. Перечень был утвержден Советом нацбезопасности и обороны. Затем на линии разграничения установили пункты пропуска для осуществления контроля. Позднее перечень был дополнен, и сейчас готовится его дальнейшее расширение, предполагающее запрет на перевозку радиотоваров, строительных материалов для предотвращения строительства фортификационных сооружений со стороны боевиков.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля. По данным компании - оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду также осудили в Евросоюзе и США.