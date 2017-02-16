Порошенко: на фоне блокады мы резко увеличили долю атомной энергии в балансе страны

Доля атомной энергии в общем энергобалансе страны на фоне блокады поставок угля-антрацита выросла до 60% с 47%, сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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«Мне приятно сообщить, что мы резко увеличили долю атомной энергии в общем энергетическом балансе страны. Было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%. А это миллионы тонн угля, которые не нужны Украине», - сказал глава государства.

Он также приветствовал наличие ряда проектов по модернизации генерирующих мощностей, использующих антрацит, на газовую группу угля.

«Речь идет о существенном увеличении коэффициента полезного действия и обеспечения того, чтобы она (генерация - УНИАН) работала на разных видах топлива. Несмотря на то, что на завершение всех процессов понадобится 2-3 года, начинать их нужно уже сейчас», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок угля антрацита из неподконтрольных украинским властям территорий в Украину. Несмотря на то, что добыча угля велась силами компаний, зарегистрированных в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

В среду, 15 февраля, Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые позволили бы войти в режим экономии угля антрацитовой группы.

Блокады также осудили власти Евросоюза и США.