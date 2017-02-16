Горняки "Суха Балка" требуют выдать предприятию документы на добычные работы

Митинг организован Профсоюзом металлургов и горняков Украины (ПМГУ) и Независимым профсоюзом горняков Украины (НПГУ). В акции протеста участвуют более 100 горняков.

Как сообщил председатель профсоюзного комитета ПМГУ Суха Балка Виктор Счастливый, в январе 2017 года Госгеонедра возобновила руднику действие специальных разрешений на пользование недрами. Но пока эти документы есть только в электронном варианте.

"На бумажных носителях, по непонятным причинам, рудник до сих пор получить лицензию не может, — поясняет Виктор Счастливый. — Это тревожит коллектив, люди переживают, что их могут опять отправить в простой".

Напомним, в 2016 году Суха Балка простояла почти полгода из-за приостановки действия спецразрешений на пользование недрами. Рудник выиграл суд, доказав, что контролирующие органы необоснованно затягивают выдачу разрешительных документов. После этого потребовалось еще несколько месяцев, чтобы предприятие получило разрешение.

"Мы имеем право работать и честно зарабатывать. Мы хотим получать справедливое вознаграждение и кормить семьи, — говорит Сергей Барабашук, председатель профсоюзной организации НПГУ на Суха Балка. — В период простоя люди существенно потеряли в заработной плате, не могли оплачивать коммунальные услуги. Мы боимся, что эта ситуация может повториться".

Как отмечают горняки, их предприятие работает законно, выполнило все требования контролирующих органов, исправно платит налоги: в прошлом году уплатили в бюджеты разных уровней 293 млн гривен.

"Почему нам не дают нормально работать?" – недоумевает Виктор Счастливый.

Профсоюзные лидеры сообщили, что если Суха Балка не выдадут лицензию на бумажном носителе, вскоре на митинг под стенами Госгеонедра выйдет около 4 тысяч сотрудников предприятия.