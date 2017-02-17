В Украине сегодня начинает действовать режим чрезвычайного положения в электроэнергетике

В Украине сегодня, 17 февраля, вступают в силу чрезвычайные меры в электроэнергетике, решение о введении которых было принято на экстренном заседании правительства 15 февраля, сроком на один месяц.

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Об этом говорится в распоряжении правительства № 103, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Как отмечается в документе, решение о введении чрезвычайных мер было принято в связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии.

В нем также подчеркивается, что государственный энергохолдинг "Укрэнерго" исходя из имеющихся запасов топлива для производства электрической энергии должен определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний, а также использовать в случае необходимости и по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности графики почасового отключения электроэнергии и графики аварийного отключения электроэнергии.

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Госпредприятию "Энергорынок" предписано разработать графики нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований "Укрэнерго". Атомному госхолдингу "Энергоатом" также надлежит соблюдать графики нагрузки энергосистемы Украины, обеспечить проведение технического обслуживания оборудования атомных электростанций, связанного с необходимостью частичной разгрузки единичных энергоблоков атомных электростанций в выходные или праздничные дни.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.

По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля. По данным компании - оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду также осудили в Евросоюзе и США.