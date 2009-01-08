”Северный поток” будет готов в 2011 году

Газопровод "Северный поток" для прокачки газа в Европу по дну Балтийского моря в обход Украины, Польши и Балтии, вступит в строй в октябре 2011 года, передает Немецкая волна.

Эксплуатация газопровода Nord Stream ("Северный поток"), который должен соединить российский Выборг и немецкий Грайфсвальд по дну Балтийского моря, начнется в октябре 2011 года. С таким заявлением выступил глава комитета акционеров газопровода - бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным в среду, 7 января, в Санкт-Петербурге.

По словам Шрёдера, на настоящее время "все страны Европейского Союза дали согласие на осуществление проекта "Северный поток", сообщает агентство dpa со ссылкой на "Интерфакс".

Герхард Шрёдер подчеркнул, что новый газопровод "важен для обеспечения энергоснабжения Европы в целом" и поддержал предложение федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) о развертывании международных наблюдателей для мониторинга ситуации на российско-украинской "газовой границе".

В свою очередь Владимир Путин также высказался в пользу этого предложения, добавив, что до сих пор Украина возражала против присутствия наблюдателей. По словам Путина, сложившаяся ситуация доказала "необходимость проекта "Северный поток" и его скорейшей реализации".

Между тем 7 декабря с требованием о форсировании проекта Nord Stream выступили представители Восточного комитета немецкой экономики. "Необходимо исключить дальнейшее промедление в реализации проекта", - заявил глава комитета Клаус Мангольд (Klaus Mangold) агентству Reuters.

Мангольд призвал главу немецкого МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) и министра экономики ФРГ Михаэля Глоса (Michael Glos) выступить посредниками в урегулировании газового конфликта между Москвой и Киевом. Он также предложил создать международный консорциум наблюдателей для контроля за поставками газа из России через территорию Украины, сообщает Reuters.

Газопровод "Северный поток" протяженностью 1200 километров предназначен для прокачки газа в Европу по дну Балтийского моря в обход Украины, Польши и стран Балтии. На первом этапе его пропускная способность составит 27,5 миллиарда кубических метров газа в год. Затем этот объем планируется увеличить вдвое - до 55 миллиардов кубометров.