Украинцев просят экономить свет: в "Укрэнерго" назвали "время Ч" для теплоэлектростанций

Энергогенерирующие компании, которые используют дефицитный уголь антрацитовой группы для работы своих теплоэлектростанций, уже в апреле 2017 года должны наладить поставки этого вида топлива, независимо от источника его происхождения для поддержания стабильной работы энергосистемы Украины.

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Об этом сообщил и. о. главы компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на своей странице в соцсети Facebook, комментирую детали и последствия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

«С апреля генерирующие компании в любом случае должны организовать поставки антрацитового угля из тех или иных источников. Это технологически необходимо. Мы не можем обойтись без блоков тепловых станций, которые используют этот вид топлива», - сказал Ковальчук.

Также он призвал население и промышленные предприятия сократить потребление электроэнергии в дневное время суток, особенно в периоды пикового потребления (утром и вечером).

«Если хотя бы 10% промышленности, которая работает в первую смену, перенесут свою работу на ночное время суток или хотя бы 10% населения ограничат потребление электроэнергии утром и вечером – страна без проблем пройдет этот тяжелый период. Поэтому обращаюсь к руководству территориальных общин и к населению, и к промышленности - поработайте осознанно над этим вопросом», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется из временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. По данным компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать на протяжении 40 дней.

В результате блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал начать режим экономии топлива, чтобы не допустить ситуации, когда запасы угля опустятся до критически низких уровней.

Генерирующие компании-операторы ТЭС (ДТЭК, «Донбассэнерго» и «Центрэнерго») заявили, что на сегодня импорт антрацита для них является убыточным и формула "Роттердам +" ценообразования на уголь не покрывает расходы на покупку топлива на мировом рынке.