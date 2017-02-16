В Кабмине рассказали, что поможет избежать веерных отключений света

Соблюдение требований по граничному потреблению электроэнергии в условиях принятых правительством чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики позволит избежать веерных отключений, сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко после заседания энергоштаба.

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«При соблюдение предельного уровня потребления электроэнергии мы можем избежать отключений, - сказал Зубко.

При этом он отметил, что данные меры не должны повлиять на нормальное электроснабжение населения или социальных объектов, а в первую очередь относятся к промышленности.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок антрацита с неподконтрольных украинским властям территорий в Украину. Несмотря на то, что добыча угля велась силами компаний, зарегистрированных в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

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В среду, 15 февраля, Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые позволили бы войти в режим экономии угля антрацитовой группы. По информации Зубко, инструкции по энергопотреблению уже переданы на места, и к нарушителям ежесуточных режимов энергопотребления могут быть применены штрафные санкции.

Президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман осудили блокаду и подчеркнули, что она несет прямую угрозу экономике страны, поскольку затрагивает стабильную работу энергосистемы и металлургического комплекса.