Газ в Украину не поступает

Заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ заявляет, что ситуация с поставками газа не изменилась – на входе в Украину газа нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Со вчерашнего дня ничего не изменилось – на входе в Украину газа нет», - сказал он.

При этом он добавил, что «Укртрансгаз» перестроил газотранспортную систему на работу для потребителей Украины.

«Мы устойчиво работаем, несмотря на погоду», - добавил он.

Также В.ТРИКОЛИЧ добавил, что НАК «Нафтогаз Украины» ждет от ОАО «Газпром» предложений и заявок на подачу газа.

«Попыток со стороны России на подачу газа нет. Мы ждем от них каких-то позывов, предложений и заявок на подачу газу», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» снизил объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. При этом, по информации «Нафтогаза Украины», в действительности поставки были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки. 7 января в 7.44, по сообщению «Нафтогаза», Россия полностью прекратила транзит газа через Украину. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в прекращении работы компрессорных станций для транзита газа.